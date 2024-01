Tiro a segno | Coppa del Mondo | Massimo Spinella quarto al Cairo nella pistola rapida 25 m

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) Si conclude ai piedi del podio la corsa dial, località egiziana che sta ospitando in questi giorni la prima tappa delladel2024 di. L’azzurro ha infatti conquistato la quarta posizione25 m, guadagnando così punti preziosi in ottica ranking. L’atleta, che aveva chiuso le qualifiche al sesto posto, si è ben distinto raccogliendo un totale di 21, completando in modo pulito una serie piazzandosi così alle spalle di Peter Florian, terzo classificato con 27. A vincere la prova è stato invece il sudcoreano Jong-Ho Song, abile a battere nello scontro finale il kazako Nikita Chiryukin con il punteggio di 37 a 31. Concludono il quadro dei ...