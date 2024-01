Tifosi Si viaggia in pullman Destinazione ’Curi’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) La squadra si prepara sul campo, ma inon sono da meno. Già da giorni stanno raccogliendo adesioni per il viaggio verso lo stadio ’Renato Curi’ di Perugia. Il Collettivo riminese sabato lala raggiungerà in. Tutto è già organizzato nei minimi dettagli. La partenza è fissata da Piazzale del Popolo alle 14.45 di sabato. Il prezzo per il viaggio inè di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Alfredo 347-8836166 e Ivan 335-5711536 (WhatsApp). Presumibilmente tra qualche giorno arriveranno le disposizioni per l’acquisto dei biglietti di ingresso allo stadio che, come di consueto, almeno quelli del settore ospiti, dovranno essere acquistati in prevendita. La trasferta non è chilometricamente impossibile e presumibilmente sabato per Perugia partiranno tanti riminesi.