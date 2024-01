“Ti muovi” | il testo della canzone di Diodato a Sanremo 2024

(Di martedì 30 gennaio 2024) In attesa di vederesul palco dell’Ariston, scopriamo ildel suo brano “Ti“, di A.Ed. Music Union/Gli Alberi – Milano – Roma.di “Ti” –Cosa ci fai quiNon vorrai mica deludermiHai sciolto le catene che abbiamo stretto insiemePer tenerci lontaniE già mi parli cosìMa a cosa serve ora insistereMe lo ricordo beneIl nostro tempo insiemeMe lo ricordoMa anche se sai che è inutileAnche se sai che è inutileTu ancora tiQui dentro tiCerchi l’ultima parte di meChe crede ancora che sia possibileDavvero è questo quel che vuoiUn sorso di veleno e poiUn altro gioco di paroleUn’altra dose di doloreMa ormai sei già nella tempestaNon puoi pensare a ciò che restaE vuoi toccare il fondo, ...

Il pezzo pronto per la nuova edizione della kermesse canora è “Ti muovi”, una ballata trascinante sull’ultima speranza dopo un amore che sembra ormai svanito. Sanremo 2024, Diodato canta “Ti muovi”: ...Sanremo 2024 è fatto anche di grandi ritorni, come quello di Diodato con il brano "Ti Muovi", ricco di significato, poesia e ...Come di consueto è arrivata la notizia che gli e le amanti del Festival di Sanremo attendevano con trepidazione. TV Sorrisi e Canzoni ha pubblicato i 30 testi delle 30 canzoni che ascolteremo sul ...