The Kolors | perché il cantante Stash si chiama così? Qual è il suo nome vero?

(Di martedì 30 gennaio 2024)dei The, è seguitissimo da migliaia di fan. Sapete che ha anche una famiglia meravigliosa, con moglie e figli? Scopriamo di seguito tutto sul frontman dei The. Leggi anche: Giulia Belmonte, chi è la fidanzata di? Appassionato alla musica fin da bambino,ha imparato a suonare diversi strumenti musicali,...

C’è sempre una prima volta . E certe prime volte non si scordano mai. Lo sa bene Antonio Fiordispino, in arte Stash , frontman dei The Kolors . Il ... (amica)

I The Kolors pronti per il Festival di Sanremo : "Ecco come è nato il brano che porteremo sul palco dell'Ariston". (comingsoon)

Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. di D. Petrella - An.I The Kolors si presentato a Sanremo 2024 con “Un ragazzo una ragazza”, brano di D. Petrella - An. Fiordispino - F. Catitti - D. Petrella - An. Fiordispino - Al.A Sanremo i napoletani cantano l'amore che sboccia e quello che finisce. I The Kolors al Festival con il loro funk disco energico presentano "Un ragazzo una ragazza", con un verso che sa già di tormen ...