The Batman 2 | James Gunn rassicura i fan sulla cancellazione

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sono stati molti i fan che in questo ultimo periodo hanno pensato ad una possibiledi The– Parte II, il sequel del film Theuscito nel 2022. Alla domanda posta da un utente su Threads ha risposto propriocon un semplice “No“. Allora perché il film sembra sparito dai radar, e non sappiamo più nulla ormai da mesi? I dubbi dei fan sono arrivati alle stelle quando, all’arrivo del 2024, non era stata data ancora nessuna notizia o aggiornamento sul secondo capitolo del fortunato film Thecon Robert Pattinson, che aveva portato milioni di persone in sala. Le riprese sarebbero dovute iniziare sul finire del 2023 ma sono slittate a causa degli scioperi, e ora non sappiamo a che punto siano. Seha ...