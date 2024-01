Terrifier 3 | un' inquietante immagine di Art the Clown anticipa che il Natale non sarà più lo stesso

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 gennaio 2024) Se i primi due capitoli vi hanno spaventato, aspettare di vedere il terzo in arrivo Nelle ultime ore è stata diffusa una nuova edi3 che ritrae il personaggio protagonista di questa raccapricciante saga: Art the. La promessa è una sola: ilnonpiù lo! L'ritrae l'attore David Howard Thornton sulla sedia del trucco mentre prova le protesi di Art per il nuovo film. Quei penetranti occhi iniettati di sangue non hanno eguali e il loro sorriso macchiato di giallo è sufficiente a far riaffiorare nei fan dell'horror tutti i ricordi traumatici degli ultimi due film. L'horror diè sempre più amato Le riprese di …