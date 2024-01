Terra Amara anticipazioni oggi 30 gennaio | Abdulkadir confessa l’omicidio di Fekeli

Terra Amara, cambi di palinsesto a febbraio 2024 per Sanremo: raddoppio mercoledì e giovedì per Bir Zamanlar Çukurova in onda su Canale 5.Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra amara che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 5 a sabato 10 febbraio ...Dopo aver scoperto che Fekeli è stato assassinato da Abdulkadir, Lutfiye si sente male e viene portata in ospedale. L’indomani, la donna viene dimessa e, alla villa, si confida con Saniye, la quale ...