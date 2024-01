Terme | nasce Sirmione Academy | partono percorsi di formazione professionale

(Di martedì 30 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’industria dell’acqua e del turismo, sul Garda, con oltre 130 anni di storia termale, cresce e per attrarre e formare professionalità che possano sostenerla in questo percorso ha fondato ladi. Tre iin avvio: Ristorazione – Percorso di sala e bar; Tecnico – Igiene e manutenzione delle piscine

L’industria dell’acqua e del turismo, sul Garda, con oltre 130 anni di storia termale, cresce e per attrarre e formare professionalità che possano sostenerla in questo percorso ha fondato la Terme di ...E' in programma il 20 febbraio, all'hotel Acquaviva del Garda, il recruiting day dei percorsi ristorazione e tecnica della nuova Terme di Sirmione Academy: ...E' in programma il 20 febbraio, all'hotel Acquaviva del Garda, il recruiting day dei percorsi ristorazione e tecnica della nuova Terme di Sirmione Academy: ...