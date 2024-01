Tentata estorsione a Berlusconi | i 5 figli parte civile

(Di martedì 30 gennaio 2024) I 5di Silviosi sono costituitinel processo a carico di Giovanna Rigato, ex olgettina accusata di aver tentato di estorcere un milione di euro allo scomparso senatore e leader di Forza Italia. E' quanto emerso dall'udienza di oggi in Tribunale a Monza, che avrebbe potuto rappresentare la fine del processo stesso se gli eredi avessero rinunciato. Rigato, difesa dall'avvocato Stefano Gerunda e dal collega Corrado Viazzo, ha sempre negato ogni addebito. Si torna in aula il prossimo 17 aprile.

