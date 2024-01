Tennis | Wta Linz | esordio vincente per Bronzetti

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gen. – (Adnkronos) –per Luciaal torneo Wta 250 di(veloce indoor, montepremi 250.000 dollari). L’azzurra, numero 58 del mondo, supera la tedesca Angelique Kerber, ex numero 1 del ranking Wta scivolata al numero 607, con il punteggio di 6-1, 6-3 in poco più di un’ora di gioco. L'articolo CalcioWeb.

Buona la prima anche per Lucia Bronzetti nell"Upper Austria Ladies Linz', promosso a WTA 500 (montepremi di 922.573 dollari), che si sta disputando ...Linz, 30 gen. - (Adnkronos) - Esordio vincente per Lucia Bronzetti al torneo Wta 250 di Linz (veloce indoor, montepremi 250.000 dollari). L'azzurra, numero 58 del mondo, supera la tedesca Angelique ...Elisabetta Cocciaretto stacca il biglietto per il secondo turno del WTA di Linz. Sul cemento austriaco la tennista marchigiana ha sconfitto nettamente Lucrezia Stefanini in un derby azzurro a senso un ...