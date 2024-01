Tennis | Volandri elogia Sinner | “Sapevo fosse solo questione di tempo | gioca ogni punto come fosse l’ultimo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) Intervenuto nella prima puntata diTalk, nuovo programma di approfondimento di Super, il capitano dell’Italia di Coppa Davis Filippoha commentato il successo di Jannikall’Australian Open 2024: “Già dopo la vittoria di Malaga dicevo che eradi, ma Jannik ha undiverso dal nostro e non abbiamo calcolato la sua velocità“. “tutti i puntisero. Lo ha dimostrato in semifinale contro Djokovic, facendo il break nel quarto da 40-0, ma anche in finale quando è sotto 5-1 nel secondo. E’ stato davvero bravo a gestire una situazione apparentemente compromessa sul 6-3 5-1 per ...