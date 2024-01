Tennis | Sinner in Italia | le prossime tappe Oggi incontra la Meloni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) Domani l’incontro con il Presidente Mattarella Jannikè tornato in. Come previsto, il fresco vincitore dell’Australian Open, dopo il media day di ieri, 29 gennaio, è rientrato in patria. Questa mattina alle 12.30 è atterrato all’Aeroporto Fiumicino di Roma. Ogg, 30 dicembre, stando a quanto riporta Sky Sport incontrerà la Presidente del Consiglio, Giorgiaper un incontro privato. L’appuntamento è fissato per le 15,45, in forma privata alla presenza del numero unono della Feder, Angelo Binaghi. Domani, 1 febbraio, come già previsto da calendario l’incontrò con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella fissato per la vittoria di novembre dalla Coppa Davis. Prima ci sarà una conferenza stampa e poi l’udienza al Quirinale. Il calendario di ...