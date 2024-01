Tennis | Moyà sul rientro di Nadal | “Ha bisogno di continuità | potrà vincere dei tornei nel 2024”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) In un’intervista rilasciata a PuntodeBreak, Carlosha parlato di Rafa, facendo un bilancio del suoin campo dopo un anno di stop e parlando del prosieguo della stagione: “Sta migliorando, ma dobbiamo essere prudenti. L’infortunio accusato a Brisbane non era grave, ma lo era abbastanza da saltare gli Australian Open. E’ stato davvero un peccato perché ci teneva a giocare a Melbourne“. “Rafa non si è spaventato per l’infortunio perché sapeva che non era uguale a quello dell’anno precedente. Tuttavia è stato un duro colpo a livello emotivo perché sembrava preparato per giocare e invece i problemi del passato si sono ripresentati – ha proseguito– Il mio timore era proprio sapere cosa sarebbe successo in partite impegnative. Abbiamo fatto molta simulazione in allenamenti di tre ore o giocando ...