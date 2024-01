Tennis | Meloni mostra a Sinner video momento vittoria | ‘stavamo tutti così…’**

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Sorrisi e abbracci, la grande coppa, la foto insieme dietro la bandiera dell’Italia. La premier Giorgiaposta sui social ildell’incontro con il trionfatore degli Australian Open, Jannik, oggi a Palazzo Chigi. “Grandissimo…”, lo accoglie la premier ridendo, “ti volevamo fare rivedere una cosa”, gli dice poindo ildeldella, quandosi abbandona al suolo del campo blu di Melbourne. “Perché a quel punto stavamo tutto così, così immobili…”, dice la premier al campione raccontando dell’Italia col fiato sospeso, “è più bello viverlo in quel”, racconta, ricordando con lei undestinato a rimanere alla storia dello sport italiano. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “L? Italia che ci piace : capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere. Grazie ... ()

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2024 Incontro a Palazzo Chigi tra Jannik Sinner e la premier Giorgia Meloni. L’incontro è durato circa mezz’ora. Applausi e qualche selfie con i dipendenti di Palazzo ...Il campione di tennis Jannik Sinner a Roma per incontrare Meloni e Mattarella Sinner è atterrato a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, intorno alle 13. Un dolcissimo viaggio da Melbourne via Dubai. Il ...Sinner e il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi sono stati ricevuti a Palazzo Chigi per una visita blindatissima. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha portato ...