Tennis | Matteo Berrettini riceve una wild card per il torneo di Marsiglia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sembra ormai prossimo il ritorno in campo di. Ilta romano non gioca una partita ufficiale dal secondo turno degli US Open 2023, quando si fece male alla caviglia nel match contro il francese Arthur Rinderknech. Da quel momento un vero e proprio calvario per l’ex numero sei del mondo, che ha annunciato più volte il suo rientro, ma senza mai alla fine confermarlo. Anche in questo inizio di 2024 sembrava ormai essere certo un ritorno di, ma sono sopraggiunti nuovi problemi fisici. Prima la rinuncia aldi Brisbane, poi la decisione comunque di partire per l’Australia per giocare il Koyoong Classic e poi successivamente gli Australian Open, ma in entrambe i casi alla fine il romano ha dato forfait, rimandando ulteriormente il suo rientro. Adesso c’è una nuova data ...