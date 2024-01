Tennis Bronzetti torna nella cara Europa Oggi in campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Luciaa giocare dopo il ko all’Australian Open e lo fa. I campi sono sempre quelli duri di inizio stagione e il torneo è quello di Linz, in Austria, un 500 di ottimo livello che testerà subito lo stato di forma della verucchiese. Per lei immediatamente un ostacolo importantenell’incontro di primo turno. Affronterà infatti la 36enne tedesca Angelique Kerber, in caduta rovinosa in classifica (è 607 attualmente) ma capace di issarsi anche al numero 1 del mondo nel momento migliore della carriera. Ostacolo da non sottovalutare per un esordio in un torneo.