Tennis | Binaghi | “Sinner a Sanremo? Sarebbe una delusione”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (askanews) – “Se Jannikandasse auna, ne sarei meravigliato. Tutti ci andrebbero, ma lui è diverso; e parlo contro i miei interessi perchéuna grande promozione per noi”. Lo ha detto il presidente della Federazione Italianae Padel, Angeloa margine della presentazione del Report Sport 2023 al Foro Italico. “Anche la Meloni gli ha detto che dovrebbe andare – aggiunge – ma va protetto da tutti: dai dirigenti perché non va strumentalizzato, dai giornalisti e anche da. Se tutti insieme vogliamo scrivere una storia diversa, dobbiamo proteggerlo”. Il conduttore e direttore artistico della kermesse, Amadeus, lo ha ...

Angelo Binaghi, che ha parlato di "delusione" nel caso in cui il campione andasse al festival. "Se deciderai di non venire a Sanremo - sottolinea il direttore artistico con un sorriso - io lo capirò, ...Tutti ci andrebbero, ma lui è diverso; e parlo contro i miei interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi".Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis e ...Jannik Sinner e il caso Sanremo. Durante il Tg1 delle 20, è stato mandato in onda un video-messaggio di Amadeus che ha mandato un altro appello al tennista: «Caro Jannik, quando ...