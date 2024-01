Tennis | Abodi | ‘Sinner talento sportivo e umano con sincerità e profondità non consuete’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 30 gen. – (Adnkronos) – ?Cosa ho detto a Sinner? Gli ho fatto i complimenti per una vittoria che va ben oltre il significato. Per come si è mostrato credo che sia destinato a togliersi qualche altra soddisfazione e a regalarci altri motivi per godere di grande euforia ma più delle vittorie sportive conterà il messaggio che manda. Di un, ma anchecon unae unache non sono consuete. E? molto intelligente e la vive al servizio del ruolo che vuole ricoprire, non vuole essere protagonista ma lo sta diventando?. Lo ha detto Andrea, ministro per lo sport e i giovani, riferendosi a Jannik Sinner dopo l?incontro con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, a margine della presentazione del rapporto Sport 2023 di Ics e Sport e Salute. Parlando poi dell?incontro di giovedì nel quale il presidente Mattarella riceverà gli azzurri della Davis,ha spiegato come quel successo abbia ?un valore è ancora più forte. La Coppa Davis ha significato enorme e mi auguro che possa spingere bambini e adulti a praticare lo sport. Adesso siamo diventati tuttiti, sarà importante valutare quello che resterà dopo l?emozione di questo momento?, ha concluso.