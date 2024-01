Tendenze Meteorologiche | Dominio Anticiclonico con Alcuni Cambiamenti in Vista

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma - La settimana a venire sarà ancora sotto ildell'anticiclone almeno fino ai primi giorni di febbraio, ma alcune variazioni si profilano all'orizzonte. Martedì 30 Gennaio: Il tempo rimarrà fosco in pianura al Nord, mentre altrove sarà prevalentemente soleggiato e mite. Le temperature massime oscilleranno tra i 7 e i 12 gradi. Mercoledì 31 Gennaio: Il Nord sarà caratterizzato da umidità e occasionali nebbie, mentre altrove si prevede un tempo soleggiato e più mite, specialmente in montagna. Le temperature massime si manterranno tra i 7 e i 12 gradi. Giovedì 1 Febbraio: Sarà una giornata grigia sulla Val Padana e nel settore tirrenico centro-settentrionale. Altre regioni godranno di cielo sereno o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra i 9 e i 17 gradi. Venerdì 2 Febbraio: Nord: Sereno in riviera ligure e sulle pianure ...

Si registra assenza di precipitazioni. La giornata è caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima di 6°C e massima di 13°C.