Tencent | il colosso dei videogiochi cinese è in crisi | parla il CEO

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) Durante un incontro aziendale Pony Ma, amministratore delegato deltech, ha delineato un quadro critico riguardo le prestazioni dell’azienda nel settore deinell’ultimo anno. Il CEO ha messo in guardia sui significativi ostacoli chesta affrontando, in un contesto dove i concorrenti lanciano titoli di successo mentre le nuove uscite della società non hanno soddisfatto le aspettative. Nel corso dell’incontro annuale con il personale, Ma ha espresso fiducia nello sviluppo a lungo termine dell’azienda. Tuttavia, ha riconosciuto che, in qualità di leader di mercato nel gaming,“sembra riposare sugli allori”. Ha osservato come “nuove compagnie di giochi stiano emergendo in un flusso continuo”. Ma ha identificato l’internazionalizzazione dei giochi ...