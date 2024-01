Telephaty | il chip che fa parlare con il pensiero dell' azienda di Musk

(Di martedì 30 gennaio 2024) Con 64 fili e 1024 elettrodi, il nuovo dispositivopromette di fari tetraplegici tramite la connessione cerebrale e il pc: ecco come funziona e perché serve la massima cautela

Impiantato il primo chip wireless nel cervello umano realizzato dall’azienda Neuralink di Elon Musk. Lo ha annunciato lo stesso miliardario rendendo noto che i risultati iniziali dell’intervento sono ...“Con l’Intelligenza Artificiale da una parte e i chip che interagiscono con il nostro cervello ...la sua prima interfaccia cervello-computer – chiamata non a caso “Telepathy” – in un essere umano, ...(Adnkronos) - Nel mondo sono 21 le malattie tropicali neglette (o Ntds) e la popolazione interessata arriva a 1,7 miliardi di persone. "In Italia abbiano ...