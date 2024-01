Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 gennaio 2024) A soli trentotto anni d’età (ne compirà trentanove il prossimo 12 settembre) Domenicovanta già esperienze importanti nel proprio curriculum. Nato a Rossano (Calabria) e trasferitosi giovanissimo in Germania con la famiglia,ha già allenato in carriera club importanti come lo Schalke 04, lo Spartak Mosca e il Lipsia ed è attualmente il commissario tecniconazionale del Belgio. La carriera diè cominciata molto prima quando, appena venticinquenne, si ritrovò a svolgere funzioni di vice-con l’Asv Aichwald, nei bassifondipiramide calcisticaGermania.è un Laptop Trainer Pur senza avere alle spalle un passato da calciatore professionista,riesce a imporsi in un calcio ...