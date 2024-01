Teatro di Roma | nuovo sit in contro De Fusco | ma il presidente stavolta contesta chi protesta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un ulteriore surreale sviluppo aldi, dove martedì sera, per la prima volta dopo la forzatura della destra volta a nominare Luca Dedirettore generale (in assenza dele di un membro del Cda), si è tenuto il consiglio d’amministrazione: all’ordine del giorno, la nomina di Destesso, dato che per ottenere i fondi ministeriali del Fondo Unico per lo Spettacolo, ildeve avere un direttore in carica entro il 31 gennaio. In contemporanea al Cda, all’esterno delArgentina si è riunito un altro sit-in in difesa deldi, animato dalle realtà culturali della città: Arci, Spin Time, Angelo Mai e tante altre associazioni e compagnie. Un sit-in sulla falsa riga e in continuità con quello ...