Taylor Swift riuscirà a partecipare al Super Bowl di quest’anno?

(Di martedì 30 gennaio 2024) La domanda che tutti si stanno facendo è:ad essere presente aldi? La domanda è sì, Tay Tay ci sarà. Ovviamente sarà lì come spettatrice per il suo fidanzato, il tight end dei Kansas City Chiefs Travis Kelce, che domenica sera ha portato la sua squadra alla vittoria contro i Baltimore Ravens e ha conquistato un posto nella grande partita dell’11 febbraio.era presente domenica sera per festeggiare la vittoria ed è stata “avvistata” mentre abbracciava Kelce e la sua famiglia sul campo. Ma, con una data dell’Eras Tour il 10 febbraio a Tokyo, tutti sui social si chiedevano sesarebbe riuscita ad essere presente a Las Vegas per ilLVIII. La ...

Microsoft ha aggiornato i filtri di Designer per bloccare la generazione di immagini di nudità non consensuale tramite la manipolazione dei prompt.Al momento la pop star non si è ancora espressa sul caso. Ma non si esclude che possa far causa all’azienda di Elon Musk ...Le illustrazioni su X che ritraggono la popstar in pose sessuali mostrano che il problema dei falsi generati dall'AI è sempre più dilagante e difficile da contenere ...