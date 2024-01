Tassi mutuo 2024 | segnali di calo Quando e quanto scenderanno?

Roma, 25 gennaio 2024 – Boccata d’ossigeno in vista per chi deve far fronte alle rate del mutuo. Coi tassi di interesse che entro l’anno dovrebbero iniziare la loro discesa, si annunciano buone ...La Banca Centrale Europea adotta ancora una linea prudente sui tassi: dopo una leggera ri-accelerazione dell'inflazione a fine 2023, persiste l'incertezza sul taglio.Analisi approfondita delle opportunità e dei rischi nella scelta della surroga dei mutui in un contesto di tassi variabili e fissi in fluttuazione.