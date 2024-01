Targa a ricordo del magistrato Alessandrini | il figlio fra gli studenti

(Di martedì 30 gennaio 2024) Saranno oltre 500 gliche, insieme ai loro insegnanti, commemoreranno ilEmilio, assassinato durante gli anni di piombo da un commando del gruppo terroristico Prima Linea. Nella scuola a lui intitolata, in via Bramante, oggi alle 10, ci sarà un momento di riflessione con l’avvocato Marcoche il 29 gennaio 1979 il padre aveva accompagnato a scuola, poco prima di essere ucciso. Insieme a lui, il giudice della Corte d’Appello Sergio Rossetti. Alla cerimonia ci saranno la dirigente scolastica Mariangela Camporeale, l’assessora all’Istruzione Ilaria Ravasi e il vicesindaco Salvatore Gattuso. Accompagnata dalle musiche suonate dal docente della scuola, Alessandro Lacquaniti, la studentessa Laura Fortunato leggerà una poesia e sarà poi scoperta la...

Oggi a Cesano Boscone oltre 500 studenti commemorano il magistrato Emilio Alessandrini, assassinato nel 1979. Presenti anche l'avvocato Marco Alessandrini e il giudice Sergio Rossetti. Sarà scoperta u ...