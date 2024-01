Taremi Inter | l’acquisto è giusto L’iraniano ha già fatto male a Juventus e Milan

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 30 gennaio 2024)è il colpoper rinforzare l’attacco nerazzurro:ha già colpito Juve equando le ha incontrate Nato il 18 luglio 1992, attaccante in forza al Porto e amatissimo in patria,Mehdiha almeno due credenziali che lo rendono già ad oggi un idolo della tifoseria dell’, che dal prossimo anno potrà ammirarlo da vicino. Se le rivali per eccellenza dell’sono lae i cugini del, lui ha giàil suo quando li ha incrociati in Champions League. Ecco cosa è successo nel recente passato. La sua prima avventura nella massima competizione europea avviene nella stagione 2020-21. E proprio agli ottavi di finale, il ...