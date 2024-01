Tananai annuncia grandi sorprese per il 2024

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dalla partecipazione a Sanremo Giovani al debutto tra i big sul palco dell’Ariston, la carriera dinegli ultimi anni ha fattopassi in avanti. L’artista ha dimostrato la sua determinazione sul palco e nella vita di tutti i giorni e sta guadagnando importanti risultati. E già ha in serbo un’altra sorpresa per il pubblico.si è ormai affermato tra i protagonisti della nuova scena musicale italiana pop. L’artista è stato protagonista delle hit estive, ma anche fisso nella Top10 degli album più venduti con la sua ultima fatica discografica. E adessoun’altra gradita sorpresa per il pubblico, che da sempre continua a sostenerlo. Il nuovo tour diarriverà già nel. I prossimi progetti di, foto Ansa – VelvetMagHa mosso i ...

Tananai annuncia il nuovo tour nei palasport per la fine del 2024, ecco tutte le date e i biglietti Dopo qualche mese di stop, in seguito a una ... ()

Dall’iconica Mia Martini di Almeno tu nell’universo a Giorgia che vola sulle note di Come Saprei, dai Brividi della coppia Mahmood e Blanco fino al romantico Tango di Tananai ...Sarà possibile seguire il Festival di Sanremo 2024 sia in TV che in streaming, rispettivamente in diretta su Rai 1 e su RaiPlay. Le dirette delle singole serate cominceranno alle 20:40 circa, ...Gianna Nannini ospite a Sanremo 2024 per presentare il biopic Sei nell'anima in onda su Rai 1 I rumors sulla partecipazione.