Tajani | trattamento Salis viola norme Ue

(Di martedì 30 gennaio 2024) 10.15 Il ministro degli Esteriinterviene sul caso di Ialria, l'insegnante milanese da 11 mesi in cella in Ungheria per l'aggressione a 2 estremisti di destra,a Budapest. Ieri la prima udienza del processo: la 39enne è stata portata in aula in manette, attaccata a una lunga catenella,come un guinzaglio. "Vogliamo sapere perché non si rispettano regole fondamentali suldei detenuti. Condurre in quel modo un detenuto è fuori luogo e non in sintonia con la civiltà giuridica Ue", ha dettoa Radio anch'io-Radio Rai1