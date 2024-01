Tajani su Ilaria Salis in catene in tribunale a Budapest | “Si è ecceduto | così si violano le norme comunitarie”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il ministro degli Esteri ha inviato l’ambasciatore in Ungheria per protestare contro il trattamento riservato alla detenuta

Ilaria Salis è comparsa in aula in catene, con le manette ai polsi e i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti. La militante antifascista ... ()

L’antifascista italiana detenuta da febbraio dopo una manifestazione compare in tribunale. Mani e piedi legati, un guinzaglio per tenerla sotto ... (repubblica)

La procura ungherese ha chiesto 11 anni di carcere per Ilaria Salis, l’insegnante italiana detenuta ...Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani chiedendo al governo ...La 39enne milanese è detenuta in Ungheria da quasi un anno. Il racconto del suo ingresso nel tribunale a Budapest per la prima udienza del processo lascia senza parole ...Milano, 30 gen. – “Questa volta mi sembra che si sia ecceduto”, è una “violazione delle norme comunitarie” e “non in sintonia con la nostra civiltà giuridica”. Lo ha detto il… Leggi ...