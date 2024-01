Tabellone Wta Hua Hin 2024 | Linette prima testa di serie | al via anche Badosa e Tomljanovic

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ildel Wta 250 di Hua Hin, torneo in programma in Thailandia dal 29 gennaio al 4 febbraio. Guida il seeding Magda, con Lin Zhu e tante altre tennista cinesi in main draw e a caccia di un buon risultato. Nel primo quarto presentiPaulae Ajla, quest’ultima entrata ingrazie a una wild card. Di seguito ilcompleto e gli accoppiamenti. COPERTURA TV MONTEPREMIWTA HUA HINPRIMO TURNO Shnaider b. (1)6-4 1-6 6-1b.(WC) Tararudee 3-6 6-4 6-1 (Q) Galfi b. (WC)6-3 6-0 (7) Xiy. Wang b. Q. Wang 6-1 6-1 (3) Xin. Wang b. Bektas 5-2 rit. Hibino b. Rakhimova 7-6(4) ...

Il Tabellone del Wta 250 di Hua Hin 2024 , torneo in programma in Thailandia dal 29 gennaio al 4 febbraio. Guida il seeding Magda Linette , con Lin ... (sportface)

Non inizia nel migliore dei modi il WTA 500 di Linz per l'Italia, con le sconfitte di Martina Trevisan e Jasmine Paolini nel primo turno. Buone notizie invece dal tabellone qualificazione, con Sara Er ...Dopo Lucrezia Stefanini, anche Sara Errani stacca il biglietto per il tabellone principale del WTA di Linz. Sul cemento austriaco la tennista bolognese ha superato nel turno decisivo delle qualificazi ...La toscana, numero 24 Wta e sesta favorita del seeding, reduce dagli ottavi raggiunti agli Australian Open cede con un doppio 6-2 alla britannica Katie Boulter, numero 53 del mondo. In tabellone ci ...