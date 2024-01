Svolta sui giudici di pace | ecco quanto guadagneranno Il testo del Ddl in Pdf

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gennaio 2024 – Aumento di stipendio per i magistrati onorari, vuol diredi, di tribunale e vice procuratori onorari. Andiamo con ordine e vediamo di che cosa si tratta grazie alle spiegazioni di Luigi Vingiani, segretario nazionale Confederazionedi. Magistrati onorari: come cambia lo stipendio Nel Ddl pronto per il prossimo Consiglio dei ministri – che dovrà poi seguire l’iter in Parlamento – c’è anche questo riconoscimento. Il compenso lordo per chi svolge la funzione a tempo pieno sarà di 58.840 euro, erogato in tredici mensilità, come stabilisce l’articolo 31 bis del Ddl. Chiarisce Vingiani: “Per chi lavora part time il compenso previsto è di 20mila euro”. Molto più basse le cifre previste finora dalla Cartabia: 36mila euro lordi all’anno, “con una differenza di 400 euro al ...