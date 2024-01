Sviluppo Toscana | lite Pd-Iv sul nome del direttore generale

(Di martedì 30 gennaio 2024) E' stata rinviata tra le polemiche, in commissioneeconomico la proposta di legge che modifica i requisiti per la nomina deldispa, società partecipata di supporto alle politiche economiche regionali L'articolo proviene da Firenze Post.

Nelle scorse ore sono stati pubblicati due bandi dalla Regione Toscana in tema di Ricerca e Sviluppo , per un plafond complessivo di 125 milioni di ... (fmag)

E' stata rinviata tra le polemiche, in commissione sviluppo economico la proposta di legge che modifica i requisiti per la nomina del direttore generale di Sviluppo Toscana spa, società partecipata di ...Firenze: “Con il Fondo sviluppo e coesione la Toscana si dimostra ancor più area investimenti come volano pubblico alla crescita. Nella la prima metà di febbraio il Fondo entrerà in vigore con un ..."Anche i piccoli centri possono ricevere attenzioni e, perché no, finanziamenti fondamentali per il proprio sviluppo. Succede oggi al Comune di Montecarlo, inserito nella delibera della Giunta ...