Svelato il nome | mentre Sky vara una docu-serie sulla Rossa Nuova Ferrari | sarà SF-24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Si chiamerà come previsto, SF-24, lache si toglierà i veli in diretta streaming il 13 febbraio a Maranello. Ieri l’annuncio sui social: "Anno nuovo,nuovo, stesso obiettivo. Pronti a dire ciao alla SF-24?". La presentazione dellaarriverà otto giorni prima l’inizio dei test in Bahrain, dove il Mondiale scatterà il 2 marzo. Intanto Sky Sport sta per lanciare DiscoveRED-Scuderiamentario in 6 puntate in onda da sabato 3 a martedì 13 febbraio anche in streaming su NOW, con il backstage inedito delle giornate fondamentali della scuderia di Maranello. Nei 6 episodi (Costruire un sogno, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Galleria del vento, Remote garage, Si va in pista) saranno svelati particolari inediti su piloti e squadra ...