Surf sul cofano dell' amico | Lorenzo morto a 18 anni dopo 9 giorni di agonia per la caduta dall' auto

Non ce l'ha fatta Lorenzo Pjetrushi il 18enne che per una bravata aveva fatto surf sul cofano dell'auto. E' deceduto oggi, 29 gennaio, all'ospedale di Treviso dopo un'agonia durata nove giorni. Una ...Lorenzo Pjetrushi non ce l'ha fatta. Il 18enne, per una bravata, aveva fatto surf sul cofano dell'auto ma era cauduto, travolto poi dalla macchina. E' morto oggi, 29 gennaio, all'ospedale di Treviso ...TREVISO. Era salito sul cofano dell’auto guidata dal cugino, per misurare la sua capacità di rimanere in piedi, nonostante la macchina in movimento. Proprio come fosse su una tavola da surf. Ma ha ...