Superman | Legacy | Batman non è nella sceneggiatura | la conferma di James Gunn

(Di martedì 30 gennaio 2024)spazza via le voci sulla possibile apparizione diin, niente Ryan Gosling nei panni del Cavaliere Mascherato.non apparirà in. Il regista e sceneggiatorespazza via le teorie dei fan, negando la possibilità di crossover. Intervenendo su Threads in risposta ad una domanda di un fan,hato chenon può apparire in"perché non è". Ma da dove nasce l'ipotesi dell'apparizione dinel film che inaugurerà il nuovo DCU cinematografico? Da un rumor diffusosi in rete ...

La sua partecipazione a House of the Dragon è stata una vera rivelazione: Milly Alcock, giovane attrice australiana classe 2000, si è fatta conoscere al grande pubblico internazionale grazie al ruolo ...Milly Alcock, la star di House of the Dragon entra a far parte dell'universo DC: James Gunn conferma il ruolo di un'amata eroina ...