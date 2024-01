Superbike | test Portimao | Superbike | Razgatlioglu e Bulega da record

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gen. – (Adnkronos) – Si sono chiusi ididel Mondiale, che ora volge lo sguardo all’Australia per l’ultima sessione di prove e il via del campionato. L’egemonia di Nicolò, primo sia ieri che nella due giorni di Jerez, viene interrotta da uno degli uomini più attesi: Toprakha infatti portato la BMW ina alla classifica con il tempo di 1’39?189. Il crono stabilito negli ultimi secondi di sessione è mezzo secondo sotto ilufficiale della pista, ma va detto chenon è stato da meno, chiudendo secondo a meno di un decimo. Iin terra iberica hanno incoronato il turco e l’italiano, migliori interpreti del giro secco, in attesa della conferma sulla lunga distanza a Phillip Island.Staccato di tre decimi, Alex Lowes conclude in terza posizione, con la sua attenzione rivolta nuovamente a migliorare il comportamento della Kawasaki nella seconda parte di gara. Remy Gardner si conferma quarto come nel day 1 e Michael Van Der Mark lo segue al quinto posto. Dietro di lui le Yamaha ufficiali di Andrea Locatelli e Jonathan Rea. Un piccolo segnale di vita viene da Danilo Petrucci, ottavo con la Ducati del team Barni davanti a Scott Redding. Le porte della top-10 sono chiuse, invece, da Garrett Gerloff. Sam Lowes è undicesimo e precede Axel Bassani, poi Xavi Vierge e Michael Ruben Rinaldi (14º). Alvaro Bautista soffre fisicamente più di ieri e non va oltre il quindicesimo tempo; diciassettesimo Andrea Iannone, che paga un gap di esperienza sulla pista dirispetto a molti colleghi. Adrian Huertas replica il primo posto tra le Supersport col tempo di 1’42?994, poi Niccolò Antonelli e Piotr Biesiekirski. L'articolo CalcioWeb.