Superbike | Bulega al comando nella prima giornata di test privati a Portimao Presenti anche Bagnaia e Valentino Rossi!

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ieri il circuito diha ospitato ladidellain vista del Gran Premio d’Australia (23-25 febbraio) a Phillip Island che inaugurerà il Mondiale 2024. Lo spettacolare tracciato lusitano ha accolto i piloti che prenderanno parte al massimo campionato riservato alle derivate di serie, ma hanno sfruttato l’occasionealcuni centauri di MotoGP per allenarsi in preparazione alla nuova stagione. Sui saliscendi dell’Algarve hanno girato infatti i ducatisti Francesco, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, oltre al nuovo portacolori della Honda Luca Marini e a suo fratelloRossi. Il nove volte campione del mondo, in qualità di ambassador ...

Lo shakedown di Sepang in programma questa settimana dà ufficialmente il via alla MotoGP 2024: scopriamo chi sarà in pista ...Redding contento di misurarsi con Razgatlioglu con la BMW M 1000 RR, può apprendere e migliorarsi. Ma deve anche saper reggere il confronto.Nicolò Bulega sta impressionando nei test invernali ed è il terzo 'scudiero' a correre in Ducati con il numero #11 come Xaus e Hodgson ...