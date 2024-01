Sull’autonomia differenziata la Sardegna ha già dato!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) di Enza Plotino I pastori sardi ci avevano creduto! Quando, nel 2018 la protesta contro il crollo dei prezzi aveva determinato una grave crisi del settore e i pastori avevano manifestato anche versando il latte sulle strade in segno dolorosamente dimostrativo, Salvini era sbarcato in(fiutando odore di voti e consensi) per promettere a persone disperate soluzioni mirabolanti in tempi ristrettissimi: “Ho incontrato al Ministero i pastori sardi, obiettivo: risolvere il problema entro 48 ore”. I pastori allora gli credettero, dando il loro voto a un secessionista del Nord e facendo vincere Solinas alle scorse regionali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Salvini (@matteosalviniofficial) Naturalmente niente è avvenuto per i pastori che, di tutte quelle promesse elettorali, si sono ritrovati con un ...