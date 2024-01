Su Canale 5 la penultima puntata della serie con Raoul Bova | è tempo di qualificazioni agli Europei ma anche di affrontare i fantasmi individuali

(Di martedì 30 gennaio 2024) Su5 prosegue l’appuntamento con I Fantastici 5. Stasera alle 21.35 va in onda la terzacon protagonistanei panni di un allenatore di atleti con disabilità. Nei due nuovi episodi il suo alter ego, Riccardo Bramanti, sprona la squadra a dare il massimo in vistanuova gara. Deve, però, fare i conti con i problemi personali di ciascuno. “I Fantastici 5”, la clip ...

La serie tv di Canale 5 che torna in onda stasera in tv con il terzo e ...È questo quello di cui si parla nella terza puntata di I Fantastici 5. Stasera in tv la terza e penultima puntata di “I ...Gli ascolti tv di ieri, lunedì 22 gennaio. La finale di Supercoppa con oltre 7,1 milioni di telespettatori e uno share del 31% è stato il programma più visto, seguito dalla serie La Storia (3,7 milion ...Penultima puntata de “La Storia” con Jasmine Trinca su Rai 1, su Canale 5 Inter-Napoli si sfidano per la Supercoppa e Giacobbo racconta una storia d’amore.