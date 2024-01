“Stupri e torture” Le accuse ai ranger che imbarazzano Harry

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il principerischia di essere travolto da uno scandalo che coinvolgerebbe alcunidel suo ente no profit African Parks Network

L’ente che gestisce aree protette in Africa assicura che l’inchiesta interna ha «massima priorità». L’inchiesta ora getta un’ombra sull’organizzazione e sull’operato benefico del principe, ente del qu ...Stupri, torture, aggressioni. African Parks Network, organizzazione no profit che gestisce ventidue parchi nazionali in diversi Paesi del continente e nel cui consiglio d’amministrazione siede il ...L'orrore nell'orrore, la diversità nella diversità, e poi stupri, esperimenti e morti atroci. Se c'è un peggio nella storia dell'Olocausto di ebrei, Rom, Sinti ...