Strisce blu | multa con parchimetro guasto | la denuncia di una cittadina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ricevo e mi faccio portavoce della lamentela di unache questa mattina è incappata nelle grinfie della mala gestione dei parcheggi affidati alla ditta Trotta. La macchinetta distributrice del tagliando del parcheggio non ha funzionato, precisamente ubicata nei pressi del supermercato in via S.Giovanni di Dio, a Benevento, non si deduceva dal display il mal funzionamento, intanto è stata inserita con moneta spicciola la somma dovuta per un’ora, ma la stessa non dava il tagliando, nuovamente ha inserito le monete, ma la macchinetta non erogava il tagliandino di parcheggio, ladovendosi recare all’ospedale Fatebenefratelli, ha parcheggiato la macchina avvalendosi della normativa che poi avrebbe acquistato il grattino e mostrato alla Trotta in un secondo momento, ha chiesto in giro non vi erano gli ausiliari ...