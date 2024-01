Stretta sui requisiti e soglie più basse Così fa flop il Reddito di inclusione

Alla fine, per quanto tirato, è arrivato l’ok di Apple nei confronti dell’Unione Europea, che si concretizzerà a partire dal prossimo mese di marzo, ... (thesocialpost)

Il Bundestag ha approvato un pacchetto di norme per velocizzare l'espulsione degli irregolari. La ministra socialista Faeser: "Chi non ha il diritto ... (ilgiornale)

Lotta senza quartiere ai gas fluorati usati per la refrigerazione, il condizionamento d’aria e le pompe di calore . Dal 2050 solo gas naturali , ma le ... (dday)

Lotta senza quartiere ai gas fluorati usati per la refrigerazione, il condizionamento d’aria e le pompe di calore . Dal 2050 solo gas naturali , ma le ... (dday)

Il voto del giudizio è arrivato. Stasera la House of Commons (la Camera dei Comuni) voterà in terza lettura il controverso disegno di legge sui ... (ilfattoquotidiano)

Giustizia - stretta sui cellulari : la nuova mossa del ministro Nordio

Giustizia, in arrivo una importante stretta per quanto riguarda i cellulari: la nuova mossa da parte del ministro Carlo Nordio Il governo, per ... (notizie)