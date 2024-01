Strade dissestate a San Giorgio del Sannio | la lettera | “E’ uno scempio”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Vi segnalo lo stato dei fatti di via San Giacomo e viale Spinelli (arterie principali di Sandel). Tale, ad oggi, dopo un intervento di “miglioria” della fognatura avvenuto circa 4 mesi fa, la situazione sembra essere peggiorata, causando notevoli disagi a commercianti, uffici e al tessuto socio-economico della cittadina”. E’ la denuncia di un cittadino di Sandelche lamenta lo stato attuale del manto stradale nelle arterie principali del comune sannita. “Nel corso del tempo, con il supporto del comitato di quartiere, abbiamo già segnalato la situazione alle autorità competenti” scrive. L’appello del cittadino non è solo un lamento, ma un invito a intervenire tempestivamente con interventi di manutenzione per preservare la qualità ...