Strada ridotta a pattumiera | volontari all’opera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Grandi pulizie sulla bretella fra la Cerca e la Binasca. Incentinaia didelle associazioni Puliamo la Terra, Plastic Free, Sentinelle Parco Sud, Sabil (associazione musulmana), Scout Agesci, Legambiente, WWF. Un esercito per ripulire unaa due corsie per carreggiata, realizzata nel 2015, e in solo 8 annia una. Gli autori di questo scempio a cielo aperto sono tutti gli automobilisti e autotrasportatori che percorrono questae gettano rifiuti dai finestrini, li abbandonano nelle piazzole di sosta e nel peggiore dei casi si fermano sulle corsie di emergenza e li gettano oltre il guard- rail rovinando ettari di prati e boschi. Per consentire l’intervento dei, Città Metropolitana ha chiuso al traffico il ...