Stopponi si tinge d’argento La Chimera protagonista

(Di martedì 30 gennaio 2024) A soli 17 anni ma un bagaglio importante alle spalle nel panorama della lotta greco romana.assoluto Francesco, aretino, atleta dellaLotta, tornato da Ostia dove ha preso parte alla corsa al titolo italiano con un’ottima medaglia di argento. Una due giorni di gare davanti ad un pubblico decisamente nutrito quello che ha accompagnato gli oltre cento atleti che si sono contesi il titolo tricolore nelle varie categorie. Tra loro era presente Francesco, autentica promessa di questa disciplina, nella quale ha già saputo emergere in passato raggiungendo importanti traguardi. A Ostia, pronti via a e nell’ordineè riuscito a regolare nel primo round della categoria 60 chilogrammi Minazzi, quindi ecco un’altra vittoria contro Picari. In finale ecco il duello ...