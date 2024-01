Stigma sociale e le conseguenze dell' ingiusta detenzione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 gennaio 2024) In quanto essere, l’uomo non può prescindere dall’interazione, di qualsiasi natura essa sia. L’interazionesi struttura attraverso l’attribuzione di categorie sociali di appartenenza da cui si deducono possibili aspettative relative al comportamento, proprio e altrui. Un altro elemento caratterizzante il processo di reciprocità compete i vincoli di fiducia e morali. Può accadere però che vi sia un’esposizione continua a comunicazioni che possono screditare una persona, nonostante la sua innocenza, come avviene nel caso degli errori giudiziari. Per la vittima emergeranno inizialmente imbarazzo e confusione, tanto più i presupposti diventeranno insostenibili per l’emergere di prove contrarie, con la gravissima conseguenza che verranno a mancare le strutture fiduciarie e morali interne, oltre che ai riferimenti alla struttura ...