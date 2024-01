Stesso posto | altra rissa Si affrontano in dieci | Poteva finire peggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) È stato portato all’ospedale di Saronno con ferite da arma da taglio il trentaquattrenne che sabato sera è rimasto vittima dellascoppiata in via Colombo esattamente dove 8 giorni prima c’era stato un maxi episodio di violenza che aveva visto coinvolte una trentina di persone. Nelle ultime ore da residenti e passanti emergono le prime testimonianze sullache è avvenuta in via Colombo dove sono stati coinvolti una decina di stranieri. "Dopo la maxidi sabato scorso – spiega uno dei residenti – ingenuamente pensavamo che sarebbe stato un fine settimana più tranquillo ed invece già alle 21,30 musica e gli schiamazzi degli ubriachi sino sentire a grande distanza. Senza contare tutte le auto costrette ad evitarli frenando all’ultimo visto che occupavano strada e marciapiede". Intorno alle 22,30 ...