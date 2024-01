Stati generali del solare termico a concentrazione | Magaldi | Calore verde per decarbonizzare le industrie

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’Italia ospiterà l’edizione 2024 della SolarPACES Conference, che torna in Europa dopo oltre un decennio di edizioni ospitate negli altri quattro continenti. La Conferenza, organizzata nell’ambito del Technology Collaboration Programme (TCP) dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA), è l’evento mondiale di riferimento per le tecnologie del, in cui ogni anno vengono presentati i principali risultati della ricerca, lo stato di avanzamento dei progetti commerciali e l’analisi delle policy dedicate al CST. La conferenza sarà una vetrina di primo piano per le eccellenze nazionali del mondo della ricerca e dell’industria e costituirà un momento fondamentale per consolidare la rete italiana degli stakeholder del settore, che ha ripreso a incontrarsi in occasione di una serie di eventi promossi da ...