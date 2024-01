Star Trek | Section 31 | le riprese del film con Michelle Yeoh sono iniziate

addio a Gary Graham , conosciuto principalmente per il ruolo dell'ambasciatore Soval in Star Trek : Enterprise . All'età di 73 anni è scomparso l'attore ... (movieplayer)

Paramount+ ha svelato che il lavoro sul set di Star Trek: Section 31, con protagonista Michelle Yeoh, sono iniziate, annunciando anche il cast del film.La Lidl-Trek completa l'organico 2024 con il rinnovo per un anno del contratto dello scalatore eritreo Amanuel Ghebreigzabhier: il team statunitense arriva così a 29 corridori nella sua formazione Wor ...Elizabeth Dennehy ha svelato quale battuta di Star Trek: The Next Generation non sarebbe più inserita perché considerata inappropriata ...